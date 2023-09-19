Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера мира

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

По словам легендарного боксера, данное звание принадлежит абсолютному чемпиону мира в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду.

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"Лучший боксер pound-for-pound в мире прямо сейчас? На мой взгляд, это должен быть Кроуфорд.

Глядя на то, кого и как победил, я думаю, что его резюме говорит само за себя", - приводит слова специалиста Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира.

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