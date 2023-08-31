Хэйни назвал условие, при котором вернется в дивизион Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни сообщил, что может вернуться в легкий вес.

По словам американца, он может вновь выступить в 135 фунтах, но для этого нужно хорошо заплатить и должен быть отличный соперник.

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"Вы видели, как мое тело созревало, когда я выступал в профессионалах, а также любителях. Прошло много времени, но кто знает. Я мог бы вернуться в 135 фунтов.

В этой весовой категории все еще есть большие бои. Так что нам просто нужно найти правильного соперника, должна быть правильная ситуация и правильные деньги. В таком случае, конечно, я спущусь.

В WBC сделали меня «чемпионом на каникулах». Также они дали мне возможность подняться и выиграть еще один пояс. Я должен уважать их решение. Но никогда не знаешь, как все сложится. В будущем я могу снова подраться за пояс WBC в легком весе, и стать двукратным абсолютным чемпионом в этой весовой категории", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, американец победил Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее стало известно, когда состоится бой Хэйни - Прогрейс.