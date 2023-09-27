Хэйни официально проведет поединок с Прогрейсом

Боксеры выйдут в ринг, где разыграют чемпионский пояс.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни проведет поединок с обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально анонсировала бой боксеров.

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Титульынй поединок состоится 9 декабря на арене Chase Center в американском Сан-Франциско, штат Калифорния.

🗣️ 𝐖𝐁𝐂 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 ✍️@RPrograis defends his 140lb crown against @Realdevinhaney on December 9 👑#HaneyPrograis is LIVE on DAZN worldwide & DAZN PPV in the U.S & Canada pic.twitter.com/Hh1yCkI2it — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 26, 2023

В последнем поединке Хэйни (30-0, 15 KO) одолел единогласным решением судей Василия Ломаченко. Прогрейс, в свою очередь, с трудом победил Даниэлито Зоррилью.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Ломаченко вызвал украинца на реванш.

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