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Хэйни официально проведет поединок с Прогрейсом

Боксеры выйдут в ринг, где разыграют чемпионский пояс.
Сегодня, 07:44
Девин Хэйни и Реджис Прогрейс / The Ring
Девин Хэйни и Реджис Прогрейс / The Ring

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни проведет поединок с обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально анонсировала бой боксеров.

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Титульынй поединок состоится 9 декабря на арене Chase Center в американском Сан-Франциско, штат Калифорния.

В последнем поединке Хэйни (30-0, 15 KO) одолел единогласным решением судей Василия Ломаченко. Прогрейс, в свою очередь, с трудом победил Даниэлито Зоррилью.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Ломаченко вызвал украинца на реванш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни

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