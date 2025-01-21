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Гарсия, Хэйни и Баколе: Турки анонсировал шоу под открытым небом в Нью-Йорке

Аравийский функционер объявил кард большого вечера бокса в NYC в мае.
Сегодня, 11:53
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх раскрыл главные события весенней серии на Таймс Сквер. На статус главного будут претендовать сразу два поединка, сообщает The Ring.

Промежуточные бои ждут американских боксеров – Райана Гарсию и Девина Хэйни. Первый выйдет в ринг против соотечественника Роландо Ромеро, второй сойдется с еще одним американцем – Хосе Карлосом Рамиресом. В случае побед Гарсия и Хэйни проведут реванш в полусреднем весе в Эр-Рияде.

Весной прошлого года они провели бой, победу в котором по решению судей одержал Гарсия. Впрочем, впоследствии результат поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста победителя.

Тем временем в андеркарде Fatal Fury: City of the Wolves сразятся тяжеловесы. Конголезский боксер Мартин Баколе встретится с нигерийцем Эфе Аджагбой.

Напомним, ранее команда Энтони Джошуа определила приоритетных соперников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия Мартин Баколе

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