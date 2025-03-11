iSport.ua
Русский Українська

"Все хотят увидеть реванш": Гарсия стремится устроить второй бой с Хэйни после допинг-скандала

Американский боксер озвучил свою приоритетную цель.
Сегодня, 12:58
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Представитель первого полусреднего веса Райан Гарсия перед ближайшим боем против Роландо Ромеро высказался о потенциальном реванше с Дэвином Хэйни.

По словам американского боксера, он хотел бы снова встретиться в ринге с соотечественником, считая это своей главной задачей на ближайшее время.

Читай также: Девин Хэйни анонсировал смену весовой категории

"Что касается Ромеро, то на самом деле это должен был быть бой с Исааком Крусом. Единственное, о чем я действительно беспокоюсь, так это о том, чтобы снова надрать задницу Хэйни. Вот о чем я беспокоюсь. Я даже не собираюсь искупать свою вину. Я просто хочу перечеркнуть то д*рьмо с остарином, которое, как мы знаем, Хэйни, вероятно, и подстроил. Коррупция в лучшем виде.

Я не отношусь к Ромеро легкомысленно или что-то в этом роде. Но все хотят увидеть реванш, поэтому я об этом думаю. Каждый бой важен. Но я отправлю Ролли спать левым хуком, вот что вы увидите", - приводит слова Гарсии The Ring.

Напомним, что в апреле прошлого года Гарсия одержал победу над Хэйни решением большинства судей. Тем не менее позже стало известно, что Райан провалил тест на допинг, из-за чего он получил годичную дисквалификацию, а результат поединка отменили.

Во время вечера бокса в Нью-Йорке 2 мая Райан Гарсия подерется с Роландо Ромеро, а Девин Хэйни встретится с Хосе Рамиресом.

Ранее сообщалось, что еще один участник этого боксерского шоу Теофимо Лопес едва не подрался с соперником во время дуэли взглядов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

Статьи по теме

Гарсия, Хэйни и Баколе: Турки анонсировал шоу под открытым небом в Нью-Йорке Гарсия, Хэйни и Баколе: Турки анонсировал шоу под открытым небом в Нью-Йорке
Хэйни подал в суд на своего последнего соперника, которого дисквалифицировали за допинг Хэйни подал в суд на своего последнего соперника, которого дисквалифицировали за допинг
Стивенсон назвал фаворита реванша Ломаченко с Хейни Стивенсон назвал фаворита реванша Ломаченко с Хейни
"Он перебоксирует его": легенда бокса выбрал победителя боя Альварес - Кроуфорд "Он перебоксирует его": легенда бокса выбрал победителя боя Альварес - Кроуфорд

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоится восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера в УПЛ, Ливерпуль - ПСЖ, Байер - Бавария в 1/8 финала Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с Пегулой турнире в Индиан-Уэллс
просмотров

Последние новости

Бокс16:25
"Он перебоксирует его": легенда бокса выбрал победителя боя Альварес - Кроуфорд
Европа15:55
Бывший игрок Шахтера попал в символическую сборную чемпионата Турции
Украина15:25
Суперлига: Кривбасс - Днепр, Черкаские Мавпы - БК Запорожье
Украина15:00
Динамо - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина14:55
Александрия благодаря дублю Филиппова разгромила Оболонь
Биатлон14:55
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоится восьмой этап Кубка мира
Биатлон14:45
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке претерпело изменений
Европа14:35
В Манчестер Юнайтед назвали незаменимого футболиста
Европа14:10
Манчестер Юнайтед мог обанкротиться к Рождеству
Бокс13:55
Усик возглавляет рейтинг P4P от The Ring, Джервонта выбыл из топ-10
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK