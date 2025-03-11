"Все хотят увидеть реванш": Гарсия стремится устроить второй бой с Хэйни после допинг-скандала

Представитель первого полусреднего веса Райан Гарсия перед ближайшим боем против Роландо Ромеро высказался о потенциальном реванше с Дэвином Хэйни.

По словам американского боксера, он хотел бы снова встретиться в ринге с соотечественником, считая это своей главной задачей на ближайшее время.

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"Что касается Ромеро, то на самом деле это должен был быть бой с Исааком Крусом. Единственное, о чем я действительно беспокоюсь, так это о том, чтобы снова надрать задницу Хэйни. Вот о чем я беспокоюсь. Я даже не собираюсь искупать свою вину. Я просто хочу перечеркнуть то д*рьмо с остарином, которое, как мы знаем, Хэйни, вероятно, и подстроил. Коррупция в лучшем виде.

Я не отношусь к Ромеро легкомысленно или что-то в этом роде. Но все хотят увидеть реванш, поэтому я об этом думаю. Каждый бой важен. Но я отправлю Ролли спать левым хуком, вот что вы увидите", - приводит слова Гарсии The Ring.

Напомним, что в апреле прошлого года Гарсия одержал победу над Хэйни решением большинства судей. Тем не менее позже стало известно, что Райан провалил тест на допинг, из-за чего он получил годичную дисквалификацию, а результат поединка отменили.

Во время вечера бокса в Нью-Йорке 2 мая Райан Гарсия подерется с Роландо Ромеро, а Девин Хэйни встретится с Хосе Рамиресом.

Ранее сообщалось, что еще один участник этого боксерского шоу Теофимо Лопес едва не подрался с соперником во время дуэли взглядов.

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