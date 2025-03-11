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Теофимо Лопес едва не подрался с соперником во время дуэли взглядов

Чемпион WBO влепил пощечину своему оппоненту.
Сегодня, 11:59
Теофимо Лопес и Арнольд Барбоса / Getty Images
Теофимо Лопес и Арнольд Барбоса / Getty Images

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) свой ближайший бой проведет против временного чемпиона Арнольда Барбосы (32-0, 11 КО).

Будущие соперники встретились на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, едва не устроив драку во время дуэли взглядов.

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Сперва Барбоса сбросил шляпу со своего противника, после чего боксеры потолкались, а впоследствии Лопес влепил пощечину оппоненту. Тот рвался ответить, но бойцов разняли и развели в разные стороны.

Бой Лопес - Барбоса состоится 2 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что украинский боксер получил бой за титул чемпиона мира.

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