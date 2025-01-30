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Лопес получил обязательного соперника за титул WBO

Американский боксер встретится с победителем поединка за звание временного чемпиона версии в феврале.
Сегодня, 20:30
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

WBO обязала Теофимо Лопеса встретиться с победителем боя между Джеком Кэттероллом и Арнольдом Барбосой. Они сойдутся в ринге 15 февраля, сообщает BoxingScene.

Поединок обладателя пояса с временным чемпионом в первом полусреднем весе должен состоится в течение 180-ти дней. Ранее Лопес планировал весной встретиться с пуэрто-риканцем Сабриэлем Матиасом. Впрочем, в последний момент сделка сорвалась из-за финансовых аппетитов американского боксера.

Звездный промоутер Боб Арум рассказал о переговорах Лопеса с аравийским функционером Турки Аль-Аш-Шейхом. Тот якобы собирался организовать сразу три поединка для чемпиона WBO.

К слову, украинец Арнольд Хегай узнал следующего соперника в Штатах.

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