Лопес получил обязательного соперника за титул WBO
WBO обязала Теофимо Лопеса встретиться с победителем боя между Джеком Кэттероллом и Арнольдом Барбосой. Они сойдутся в ринге 15 февраля, сообщает BoxingScene.
Поединок обладателя пояса с временным чемпионом в первом полусреднем весе должен состоится в течение 180-ти дней. Ранее Лопес планировал весной встретиться с пуэрто-риканцем Сабриэлем Матиасом. Впрочем, в последний момент сделка сорвалась из-за финансовых аппетитов американского боксера.
Звездный промоутер Боб Арум рассказал о переговорах Лопеса с аравийским функционером Турки Аль-Аш-Шейхом. Тот якобы собирался организовать сразу три поединка для чемпиона WBO.
К слову, украинец Арнольд Хегай узнал следующего соперника в Штатах.
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