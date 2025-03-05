Девин Хэйни анонсировал смену весовой категории

Чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-0, 15 КО) заявил, что хочет перейти в полусреднюю весовую категорию.

"Мир хочет увидеть, что покажет Девин Хэйни, и я собираюсь дать всем ответы на все эти вопросы 2 мая.

Безусловно, настало время перейти в полусредний вес. Мое тело готово. Мне было трудно сделать первую полусреднюю весовую категорию. Я чувствовал себя хорошо в одном бою, но в следующем уже не был в такой форме, и мне было не так хорошо", - приводит слова американца ESPN.

Девин проведет бой против Хосе Рамиреса 2 мая в Нью-Йорке на Times Square. Поединок может пройти в весе до 65,3 кг или в полусредней весовой категории с лимитом 66,7 кг.

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