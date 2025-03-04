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Итаума признался, почему бы не заменил Дюбуа в бою с Паркером

Британец назвал условие, при котором бы стал экстренной заменой.
Вчера, 22:20
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (11-0, 9 KO) высказался про срыв поединка Джозефа Паркера (35-3, 23 KO) и обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

По словам спорстмена, он не стал бы экстренно выходить в ринг, ведь имеет большие амбиции.

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"Я знаю, что я не боец на замену. Не поймите меня неправильно, я готов целый год, но это тот тип вещей, о которых нужно думать, а не просто действовать.

Я бы согласился, если бы у меня была дата, например, через неделю или две недели после того, как я буду готов, например, через 10 недель в лагере, и, возможно, я готовился бы к кому-то похожему. При других обстоятельствах нет", - приводит слова Итаума IFL TV.

Даниэль снялся с боя против Паркера из-за болезни. Его заменил Мартин Баколе, который был нокаутирован во втором раунде.

Ранее промоутер назвал пять кандидатов на бой с Джошуа и озвучил главного фаворита.

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