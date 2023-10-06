Де Ла Хойя сделал прогноз на бой Альварес – Кроуфорд

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне преуспевающий промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением относительно возможного поединка между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

По словам специалиста, мексиканец расправится с американским чемпионом.

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"Кроуфорд более искусный боец, но у Канело есть преимущество в габаритах, у него есть сила. Пожалуй, я соглашусь с Бобом Арумом, который сказал: "Он пройдет его насквозь".

Это будет тяжелый бой стилистически. Но все же это одностороннее противостояние. Скажем после седьмого раунда Канело начнет атаковать, атаковать. Альварес затянет Кроуфорда в глубокие воды и в конечном итоге мощности Канело окажется слишком много. Станет ли этот бой грандиозным событием? Абсолютно", - приводит слова Оскара Boxing 247.

Ранее промоутер назвал единственный способ, при котором Кроуфорд может проиграть.

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