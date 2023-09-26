Промоутер назвал единственный способ, при котором Кроуфорд может проиграть

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался об абсолютном чемпионе мира в полусреднем весе Теренесе Кроуфорду.

По словам функционера, американец проиграет, если выйдет далеко за пределы своей весовой категории.

Читай также: "Я не должен был проигрывать, ведь я лучше": Альварес не может смириться с поражением россиянину

"В ситуации и возрасте Кроуфорда, он должен гоняться за величием и искать самые большие бои. Очевидно, что против Канело, это очень большая битва в финансовом плане.

Как бы то ни было, я думаю, что единственный способ, при котором он проиграет, это если выйдет далеко за пределы своей весовой категории. Вероятно, поединок против Альвареса станет таким противостоянием, но это очень большие деньги", - приводит слова промоутера Boxing Social.

Ранее Кроуофрд назвал условие, при котором завершит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!