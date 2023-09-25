"Я не должен был проигрывать, ведь я лучше": Альварес не может смириться с поражением россиянину
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что переживает по поводу своего поражения от обладателя титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола.
Мексиканский боксер заявил, что не был готов к тому бою на 100%, что стоило ему победы.
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"Это поражение очень меня задевает. Оно задевает меня, потому что я не должен был проигрывать. Я просто лучше него как боец. Мне не следовало драться.
Физически я не был готов на сто процентов. Моя рука не работала на сто процентов, я не мог полностью выкладываться на тренировках. За неделю до боя я сломал ребро во время тренировки, но как боец ты все равно говоришь, что все в порядке, когда чувствуешь, что способен на все.
Мне не стоило драться с Биволом. Надо было отложить этот поединок. Обида за эту неудачу всегда будет со мной. От нее нельзя избавиться, он все еще здесь", - приводит слова Канело ProBox TV.
Напомним, в мае прошлого года Бивол победил Канело единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех лучших боксеров мира.
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