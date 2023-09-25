iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я не должен был проигрывать, ведь я лучше": Альварес не может смириться с поражением россиянину

Мексиканец рассержен на себя из-за поединка с Биволым.
Сегодня, 17:53
Дмитрий Бивол и Сауль Альварес / Getty Images
Дмитрий Бивол и Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что переживает по поводу своего поражения от обладателя титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола.

Мексиканский боксер заявил, что не был готов к тому бою на 100%, что стоило ему победы.

Читай также: Арум назвал фаворита боя Кроуфорд - Альварес

"Это поражение очень меня задевает. Оно задевает меня, потому что я не должен был проигрывать. Я просто лучше него как боец. Мне не следовало драться.

Физически я не был готов на сто процентов. Моя рука не работала на сто процентов, я не мог полностью выкладываться на тренировках. За неделю до боя я сломал ребро во время тренировки, но как боец ты все равно говоришь, что все в порядке, когда чувствуешь, что способен на все.

Мне не стоило драться с Биволом. Надо было отложить этот поединок. Обида за эту неудачу всегда будет со мной. От нее нельзя избавиться, он все еще здесь", - приводит слова Канело ProBox TV.

Напомним, в мае прошлого года Бивол победил Канело единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех лучших боксеров мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Дмитрий Бивол

Статьи по теме

Стало известно имя соперника Гвоздика по бою в андеркарде Чарло - Канело Стало известно имя соперника Гвоздика по бою в андеркарде Чарло - Канело
Альварес и Чарло устроили первую дуэль взглядов перед боем Альварес и Чарло устроили первую дуэль взглядов перед боем
Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом
Альварес объявил имя соперника и дату ближайшего боя Альварес объявил имя соперника и дату ближайшего боя
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Другие21:40
Календарь спортивных событий на 2023 год
Европа21:26
Беллингем отличился красивым поступком после матча с Атлетико
Бокс21:14
Усик в четвертый раз станет отцом - возлюбленная боксера засветилась на видео
Киберспорт20:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Теннис20:45
Байндль стартовала с победы на турнире в Китае
Киберспорт20:30
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опустились, NaVi поднялись
ММА20:20
О’Мэлли - о следующем сопернике: Буду драться с тем, кого даст UFC
Европа20:00
"Скажу в июне": Хави оригинально сравнил составы Барселоны и Реала
Европа19:51
Ливерпуль объявил о продлении контракта с защитником
Европа19:28
Лидер Милана назвал причину отказа от переезда в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK