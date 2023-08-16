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Альварес назвал трех лучших боксеров мира

Мексиканец сделал дипломатическое заявление.
Сегодня, 10:15
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о лучших боксерах вне зависимости от весовой категории.

По словам мексиканца, в тройку лучших вошли Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд и Джервонта Дэвис.

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"Я думаю, что это Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта. Есть много бойцов. Я не хочу проявлять неуважение к другим боксерам тем, что не упоминаю их, поскольку есть много хороших бойцов", - цитирует Канело Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Альварес и Чарло устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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