Альварес и Чарло устроили первую дуэль взглядов перед боем
Абсолютный чемпион второго среднего дивизиона Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обладателем бесспорного титула в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).
Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
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Во вторник, 15 августа, мексиканский и американский боксеры провели первую встречу перед боем, в ходе которой устроили традиционную дуэль взглядов.
A year of mega-fights continues on September 30th ⭐#CaneloCharlo | @Canelo @TwinCharlo pic.twitter.com/LAsgUTzu9G— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 15, 2023
Ранее была названа внушительная сумма, которую Альварес получит за ближайшие три боя.
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