Альварес и Чарло устроили первую дуэль взглядов перед боем

Два абсолютных чемпиона встретились лицом к лицу.

Абсолютный чемпион второго среднего дивизиона Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обладателем бесспорного титула в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Читай также: Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом

Во вторник, 15 августа, мексиканский и американский боксеры провели первую встречу перед боем, в ходе которой устроили традиционную дуэль взглядов.

Ранее была названа внушительная сумма, которую Альварес получит за ближайшие три боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!