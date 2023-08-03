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Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом

Пояс организации в первом среднем весе без поединка получит временный чемпион.
Сегодня, 13:23
Джермелл Чарло / Getty Images
Джермелл Чарло / Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) лишит абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло своего титула после боя против бесспорного чемпиона второго среднего дивизиона Сауля Альвареса.

Американский боксер выйдет в ринг еще в статусе обладателя пояса WBO и соответственно абсолюта, но после поединка титул перейдет к временному чемпиону Тиму Цзю.

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Как сообщает Boxing Scene, WBO приняла такое постановление из-за того, что Чарло уже два года не может провести обязательную защиту против Цзю и решил подняться в весе ради боя с Альваресом.

"WBO санкционирует бой Канело - Чарло, назначенный на 30 сентября 2023 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Чарло будет разрешено выйти на ринг в статусе чемпиона WBO, и он будет объявлен чемпионом. После того как Чарло выйдет на ринг 30 сентября 2023 года и будет официально представлен как чемпион WBO в первом среднем весе, он потеряет свой статус чемпиона WBO", - заявил председатель чемпионского комитета WBO Луис Батиста-Салас.

Ранее Майк Тайсон сделал прогноз на бой Канело - Чарло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Сауль Альварес Джермелл Чарло Тим Цзю

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