Альварес объявил имя соперника и дату ближайшего боя

Мексиканский абсолют встретится в ринге с еще одним бесспорным чемпионом.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес сообщил, когда и с кем проведет свой ближайший бой.

Мексиканский боксер встретится в ринге с обладателем бесспорного титула в первом среднем дивизионе американцем Джермеллом Чарло.

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Поединок состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

"Бесспорный против бесспорного", - написал в Twitter Альварес.

Ранее предполагалось, что мексиканец может подраться с обладателем титула WBC в среднем весе Джермаллом Чарло, но в итоге его заменил его брат-близнец Джермелл.

Напомним, ранее была названа сумма, которую Альварес заработает за ближайшие три боя.