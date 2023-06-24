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Названа внушительная сумма, которую Альварес получит за ближайшие три боя

Абсолютный чемпион неплохо заработает по контракту с компанией PBC.
Сегодня, 13:52
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Стали известны подробности сделки между абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом и промоутерской компанией Premier Boxing Champions.

Ранее мексиканский боксер подписал контракт на три боя, а его ближайшим соперником может стать обладатель титула WBC в среднем весе Джермалл Чарло.

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Как сообщает журналист ESPN Сальвадор Родригес, за эти поединки Канело заработает более 100 миллионов долларов.

"Встреча между Эдди Рейносо и Элом Хэймоном состоялась несколько дней назад. Могу сказать, что она окупилась, так как Канело подписал очень выгодное соглашение, сумма которого превысит 100 миллионов долларов за три боя. Первый поединок пройдет в сентябре 2023 года и два в мае и сентябре следующего", - пишет Сальвадор.

Ранее стало известно, почему сорвался реванш Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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