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Стало известно, почему сорвался реванш Канело и Бивола

Стороны не смогли приступить к переговорам.
Сегодня, 09:05
Дмитрий Бивол и Сауль Альварес / Getty Images
Дмитрий Бивол и Сауль Альварес / Getty Images

Вадим Корнилов, менеджер обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, заявил, что поединок его клиента с абсолютным чемпионом второго среднего дивизиона Саулем Альваресом сорвался из-за мексиканца.

По словам функционера, Канело отказался от реванша, ведь боялся снова проиграть.

"Реванш с Канело был близок к организации только на словах Канело и членов его команды для СМИ. Сейчас мы уже какое-то время сфокусированы на других планах".

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"Я не уверен, о чем просил Канело. В прессе мы видели, что он хотел реванш на тех же условиях, на которых прошел первый бой. Естественно, что это не сработало бы. Канело никогда не хотел этого боя. Они знали, что Бивол был бы еще более уверен и что в этот раз у него были бы хорошие шансы удосрочить Канело", - сказал функционер в интервью The Ring.

Ранее сообщалось, что был назван следующий соперник Альвареса.


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