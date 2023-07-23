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Тайсон сделал прогноз на бой Канело - Чарло

Легендарный боксер отметил слабости чемпиона.
Вчера, 22:20
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший чемпион мира Майк Тайсон дал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло. 

"Я думаю, что Канело сможет победить. Он просто физически сильнее. Но я заметил, что он перестал двигать головой.

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У Бивола получалось попадать по Канело. Чарло уверен, что и он сможет попасть по нему", – сказал Тайсон в интервью Boxing Social.

Напомним, поединок между Альварес - Чарло состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.

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