Гвоздик планирует выступить в андеркарде у Сауля Альвареса

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик заявил о том, что планирует провести свой следующий поединок в мае.

По словам украинского боксера, он хочет выступить в Мексике.

"Я намерен выступить 6 мая в Гвадалахаре. Это должен быть хороший бой", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Отметим, что 6 мая свой поединок в Мексике планирует провести абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

Напомним, Гвоздик в феврале возобновил профессиональную карьеру, победив мексиканца Жозуэ Обандо.