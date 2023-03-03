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Гвоздик планирует выступить в андеркарде у Сауля Альвареса

Украинский боксер проведет свой следующий бой в Мексике.
Сегодня, 10:50
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик заявил о том, что планирует провести свой следующий поединок в мае.

По словам украинского боксера, он хочет выступить в Мексике.

"Я намерен выступить 6 мая в Гвадалахаре. Это должен быть хороший бой", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Отметим, что 6 мая свой поединок в Мексике планирует провести абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

Напомним, Гвоздик в феврале возобновил профессиональную карьеру, победив мексиканца Жозуэ Обандо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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