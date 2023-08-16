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"Великий боксер": Альварес засыпал комплиментами Чарло

Мексиканец намерен победить абсолютного чемпиона мира.
Сегодня, 08:55

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) высказался о поединке с абсолютным чемпионом в первом среднем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

Мексиканский боксер заявил, что с уважением относится к своему сопернику, видя в нем свои черты.

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"Ты один из лучших бойцов. Вы знаете, что Джермелл Чарло - великий боец, абсолютный чемпион в своей весовой категории.

Он принимает вызовы, как и я. Я всегда рискую. Мы любим участвовать в таких боях. Смотрите на нас 30 сентября, ведь это будет большой бой", - приводит слова Канело Premier Boxing Champions.

Ранее сообщалось, что Альварес и Чарло устроили первую дуэль взглядов перед боем.


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