Чемпионские амбиции: Кроуофрд назвал условие, при котором завершит карьеру
Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд высказался о своей цели в карьере.
Американец считает, что уйдет на пенсию, когда выиграет в третий раз титул бесспорного чемпиона в еще одной весовой категории.
Читай также: "Победил лишь одного бойца": Альварес унизил Кроуфорда
"Еще один бой за титул абсолютного чемпиона и тогда я уйду. Хочу ли я стать трижды бесспорным? Да. Это было бы круто", - приводит слова Кроуфорда Boxing Social.
Напомним, Теренс в последнем поединке победил техническим нокаутом в девятом раунде своего соотечественника Эррола Спенса, став абсолютным чемпионом полусреднего веса.
Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!