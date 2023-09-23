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Чемпионские амбиции: Кроуофрд назвал условие, при котором завершит карьеру

Американец хочет еще раз стать абсолютом.
Сегодня, 12:40
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд высказался о своей цели в карьере.

Американец считает, что уйдет на пенсию, когда выиграет в третий раз титул бесспорного чемпиона в еще одной весовой категории.

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"Еще один бой за титул абсолютного чемпиона и тогда я уйду. Хочу ли я стать трижды бесспорным? Да. Это было бы круто", - приводит слова Кроуфорда Boxing Social.

Напомним, Теренс в последнем поединке победил техническим нокаутом в девятом раунде своего соотечественника Эррола Спенса, став абсолютным чемпионом полусреднего веса.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд

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