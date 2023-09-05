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"Победил лишь одного бойца": Альварес унизил Кроуфорда

Боксеры могут провести титульный поединок.
Сегодня, 08:35
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о послужном списке лидера рейтинга pound-for-pound Теренса Кроуфорда.

По словам мексиканца, американец победил лишь одного достойного соперника. Несмотря на это, он готов выйти в ринг с Кроуофордом.

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"Я всегда говорил, что уважаю Теренса Кроуфорда. Теренс - очень талантливый боец, но он выиграл всего один большой бой. Если вы посмотрите на его рекорд, то он победил только одного хорошего бойца в лице Эррола Спенса. А помимо этого, я не считаю, что он побеждал других отличных боксеров вроде Спенса.

Кроуфорд проделал очень хорошую работу со Спенсом. Его победа казалась очень легкой. Но я знал, что Теренс - отличный боец. Но знаете что? В боксе ничего нельзя сказать наверняка. Посмотрим, что будет в будущем. Сейчас я на 100% сосредоточен на Джермелле Чарло, но дальше посмотрим. Если в нашем поединке будет смысл, то почему бы и нет?" - сказал Альварес в интервью TMZ Sports.

Ранее Сауль Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом.

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