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Сауль Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом

Мексиканец обесценил поединок с абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 12:28
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о возможном поединке с обладателем бесспорного титула в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

По словам мексиканца, он готов провести бой с американцем, но при одном условии.

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"Я больше не могу выступать ниже своего дивизиона. Бой может пройти 168 фунтах, но как говорилось раньше: "Никто не воздаст мне за это".

Кроруфорд сказал, что не получит признания, если победит Джервонту Дэвиса. Та же ситуация в нашем случае", - приводит слова боксера Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех лучших боксеров мира.

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