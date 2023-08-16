Альварес ответил на вызов Джейка Пола

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о потенциальном поединке с блогером Джейком Полом.

По словам мексиканца, он не собирается устраивать шоу, выходя в ринг с ютубером.

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"Я нахожусь на другом уровне. Думаю, Полу необходимо получать удовольствие от того, что он делает, вот и все. Ему нужно спуститься ниже и начать вызывать людей на другом уровне.

Мне кажется, что ему надо сосредоточиться на том, что он делает. Джейк делает хорошие вещи.

Понравился ли мне его бой с Нейтом Диасом? Да. Ему нужны такие поединки", - сказал Альварес All Out Fighting.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех лучших боксеров мира.