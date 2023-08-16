iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Альварес ответил на вызов Джейка Пола

Мексиканец дал совет популярному блогеру.
Сегодня, 13:48
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о потенциальном поединке с блогером Джейком Полом.

По словам мексиканца, он не собирается устраивать шоу, выходя в ринг с ютубером.

Читай также: "Великий боксер": Альварес засыпал комплиментами Чарло

"Я нахожусь на другом уровне. Думаю, Полу необходимо получать удовольствие от того, что он делает, вот и все. Ему нужно спуститься ниже и начать вызывать людей на другом уровне. 

Мне кажется, что ему надо сосредоточиться на том, что он делает. Джейк делает хорошие вещи.

Понравился ли мне его бой с Нейтом Диасом? Да. Ему нужны такие поединки", - сказал Альварес All Out Fighting.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех лучших боксеров мира.


Статьи по теме

Чемпионат мира-2023 (женщины): Англия без особых проблем обыграла Австралию и вышла в финал Чемпионат мира-2023 (женщины): Англия без особых проблем обыграла Австралию и вышла в финал
"Я иду побеждать": Дюбуа оценил свой статус андердога в бою с Усиком "Я иду побеждать": Дюбуа оценил свой статус андердога в бою с Усиком
Аль-Хиляль может усилиться одним из героев ЧМ-2022 Аль-Хиляль может усилиться одним из героев ЧМ-2022
Неймар: Всегда хотел быть международным игроком Неймар: Всегда хотел быть международным игроком
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны15:03
Чемпионат мира-2023 (женщины): Англия без особых проблем обыграла Австралию и вышла в финал
Бокс14:55
"Я иду побеждать": Дюбуа оценил свой статус андердога в бою с Усиком
Европа14:45
Аль-Хиляль может усилиться одним из героев ЧМ-2022
Другие страны14:30
Неймар: Всегда хотел быть международным игроком
Киберспорт14:08
Gamers8 2023: Cloud9 сыграет с fnatic, Heroic - с Falcons
Бокс14:03
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023
Европа13:54
Галатасарай близок к подписанию вингера Челси
Бокс13:48
Альварес ответил на вызов Джейка Пола
Европа13:28
Все, кроме Мбаппе: Игроки ПСЖ попрощались с Неймаром в соцсетях
Европа13:22
Рома подписала Ренату Саншеша из ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK