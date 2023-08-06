Джейк Пол одержал победу над Нейтом Диазом

Американский блогер Джейк Пол (7-1, 4 KO) одержал победу в поединке по правилам бокса с бывшей звездой UFC соотечественником Нейтом Диазом (0-1).

Десятираундовый бой в лимите тяжелого веса состоялся в ночь на воскресенье, 6 августа, на American Airlines Arena в Далласе, штат Техас, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions.

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Уже в первой трехминутке Пол набросился на своего оппонента с серией ударов и сумел несколько раз его потрясти. Однако одержать быструю досрочную победу в дебюте поединка блогеру не удалось. Диаз, для которого этот бой стал первым в боксе, смог выстоять и в дальнейшем выровнять положение.

С четвертого раунда Диаз усилил давление на оппонента, которому больше приходилось действовать от обороны. Тем не менее именно экс-боец UFC в пятой трехминутке побывал в нокдауне. Пол поймал соперника левым боковым и отправил на настил ринга. Блогер попытался развить свой успех и бросился добивать оппонента, но тот достаточно быстро восстановился.

Jake Paul drops Diaz in Round 5 🥊 #PaulDiaz pic.twitter.com/ArAuab7BVh — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) August 6, 2023

Вторая часть поединка прошла в конкурентной борьбе, но вырвать досрочную победу никто из соперников не смог. Оппоненты прошли всю дистанцию десяти раундов, по итогам которых успех праздновал Пол.

Американский блогер одержал победу единогласным решением судей со счетом 97-92, 98-91, 98-91.

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