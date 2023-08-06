iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джейк Пол одержал победу над Нейтом Диазом

Блогер одолел экс-бойца UFC единогласным решением судей.
Сегодня, 08:48
Пол победил Диаза / Getty Images
Пол победил Диаза / Getty Images

Американский блогер Джейк Пол (7-1, 4 KO) одержал победу в поединке по правилам бокса с бывшей звездой UFC соотечественником Нейтом Диазом (0-1).

Десятираундовый бой в лимите тяжелого веса состоялся в ночь на воскресенье, 6 августа, на American Airlines Arena в Далласе, штат Техас, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions.

Читай также: Рэпер Дрейк сделал ставку на бой Диаз - Пол

Уже в первой трехминутке Пол набросился на своего оппонента с серией ударов и сумел несколько раз его потрясти. Однако одержать быструю досрочную победу в дебюте поединка блогеру не удалось. Диаз, для которого этот бой стал первым в боксе, смог выстоять и в дальнейшем выровнять положение.

С четвертого раунда Диаз усилил давление на оппонента, которому больше приходилось действовать от обороны. Тем не менее именно экс-боец UFC в пятой трехминутке побывал в нокдауне. Пол поймал соперника левым боковым и отправил на настил ринга. Блогер попытался развить свой успех и бросился добивать оппонента, но тот достаточно быстро восстановился.

Вторая часть поединка прошла в конкурентной борьбе, но вырвать досрочную победу никто из соперников не смог. Оппоненты прошли всю дистанцию десяти раундов, по итогам которых успех праздновал Пол.

Американский блогер одержал победу единогласным решением судей со счетом 97-92, 98-91, 98-91.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз Джейк Пол

Статьи по теме

Пол и Диаз готовы провести реванш по правилам ММА Пол и Диаз готовы провести реванш по правилам ММА
Рэпер Дрейк сделал ставку на бой Диаз - Пол Рэпер Дрейк сделал ставку на бой Диаз - Пол
Нейт Диаз назвал самого сложного оппонента в своей карьере Нейт Диаз назвал самого сложного оппонента в своей карьере
Пятов - о фото на блокпосту с боевиками днр: Конечно, я жалею Пятов - о фото на блокпосту с боевиками днр: Конечно, я жалею
Помочь журналистам

Видео

Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина12:42
Пятов - о фото на блокпосту с боевиками днр: Конечно, я жалею
Бокс12:18
Пол и Диаз готовы провести реванш по правилам ММА
Футбол12:07
Наполи нашел замену одному из лидеров чемпионской команды
Футбол11:35
Арсенал в шаге от покупки испанского вратаря
Украина11:20
Рух - Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Футбол11:01
Милинкович-Савич и Кулибали выбили Бензема и Канте из Лиги чемпионов: Карим не забил пенальти
Украина10:55
Колос - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина10:38
Заря - Кривбасс: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Шахматы10:35
Кубок мира по шахматам: результаты, участники и турнирная таблица
Футбол10:24
Арсенал - Манчестер Сити: прогноз на Суперкубок Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK