Рэпер Дрейк сделал ставку на бой Диаз - Пол
Музыкант вновь взялся за старое.
Известный рэпер Дрейк ошарашил соцсети крупной ставкой на бой Джейк Пол - Нейт Диаз.
Канадский музыкант поставил 250 тысяч долларов на победу представителя мира ММА. Исполнитель может выиграть миллион, если ставка сыграет.
Читай также: Репэр Дрейк вновь ошарашил соцсети крупной ставкой на главные бои UFC
"Джейк – зверь, но я никогда не смогу поставить против братана Диаза", - написал Дрейк в инстаграме.
Напомним, в ночь на 6 августа Джейк Пол проведет боксерский поединок против Нейта Диаза.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!