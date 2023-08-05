Рэпер Дрейк сделал ставку на бой Диаз - Пол

Известный рэпер Дрейк ошарашил соцсети крупной ставкой на бой Джейк Пол - Нейт Диаз.

Канадский музыкант поставил 250 тысяч долларов на победу представителя мира ММА. Исполнитель может выиграть миллион, если ставка сыграет.

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"Джейк – зверь, но я никогда не смогу поставить против братана Диаза", - написал Дрейк в инстаграме.

Напомним, в ночь на 6 августа Джейк Пол проведет боксерский поединок против Нейта Диаза.

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