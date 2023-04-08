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Репэр Дрейк вновь ошарашил соцсети крупной ставкой на главные бои UFC

Канадский исполнитель верит в Адесанью и Масвидаля.
Сегодня, 17:30
Дрейк / Instagram
Дрейк / Instagram

Рэпер Дрейк поставил 1,4 млн долларов на главные бои турнира UFC 287.

Канадец решил рискнуть, предсказав исход поединков Перейра - Адесанья и Бернс - Масвидаль.

Дрейк поставил на 400 и 500 тысяч долларов на победу Адесанью и также на его досрочный триумф. Кроме того, музыкант поверил в победу Масвидаля, поставив на американца 200 и 300 тысяч (обычную победу и досрочную).

Отметим, если ставки сыграют, канадец может выиграть почти 6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Дрейк выиграл баснословные деньги благодаря победе Джонса над Ганом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC ставки дрейк

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