Рэпер Дрейк выиграл баснословные деньги благодаря победе Джонса над Ганом

Известный рэпер Дрейк похвастался очередной своей ставкой.

Музыкант выиграл 1,7 млн долларов после досрочной победы Джона Джонса над Сирилом Ганом.

Канадец сделал две ставки по 250 тысяч: на победу Джонса нокаутом (коэффициент 5.20) на UFC 285 и на победу американца болевым или удушающим приемом (6.80).

Напомним, Джонс удушающим приемом в первом раунде одержал победу над Ганом.

Ранее сообщалось, что Дрейк поставил 400 тысяч на то, что Джейк Пол нокаутирует брата Фьюри.