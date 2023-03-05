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Рэпер Дрейк выиграл баснословные деньги благодаря победе Джонса над Ганом

Американец подарил музыканту огромную сумму.
Сегодня, 18:26
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Известный рэпер Дрейк похвастался очередной своей ставкой.

Музыкант выиграл 1,7 млн долларов после досрочной победы Джона Джонса над Сирилом Ганом.

Канадец сделал две ставки по 250 тысяч: на победу Джонса нокаутом (коэффициент 5.20) на UFC 285 и на победу американца болевым или удушающим приемом (6.80).

Напомним, Джонс удушающим приемом в первом раунде одержал победу над Ганом.

Ранее сообщалось, что Дрейк поставил 400 тысяч на то, что Джейк Пол нокаутирует брата Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC дрейк Джон Джонс

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