Усик возглавил рейтинг супертяжелого веса от The Ring

Авторитетное издание The Ring опубликовало новый рейтинг лучших бойцов супертяжелой весовой категории.

Звание чемпиона The Ring сохраняет обладатель поясов WBA, WBO и IBF Александр Усик.

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На первом месте идет чемпион WBC Тайсон Фьюри, вторую строчку занимает Деонтей Уайлдер, а тройку лучших замыкает Энтони Джошуа.

В топ-10 вошел Отто Валлин, который дебютировал в рейтинге лучших супертяжеловесов благодаря своей победе над россиянином Муратом Гассиевым.

Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:

Чемпион - Александр Усик

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Чжан Чжилей Джозеф Паркер Филип Хргович Джаред Андерсон Джо Джойс Фрэнк Санчес Отто Валлин

Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда состоится бой Усика и Тайсона .

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