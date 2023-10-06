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Усик возглавил рейтинг супертяжелого веса от The Ring

Украинский боксер доминирует в своем дивизионе.
Сегодня, 13:19
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание The Ring опубликовало новый рейтинг лучших бойцов супертяжелой весовой категории.

Звание чемпиона The Ring сохраняет обладатель поясов WBA, WBO и IBF Александр Усик. 

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На первом месте идет чемпион WBC Тайсон Фьюри, вторую строчку занимает Деонтей Уайлдер, а тройку лучших замыкает Энтони Джошуа.

В топ-10 вошел Отто Валлин, который дебютировал в рейтинге лучших супертяжеловесов благодаря своей победе над россиянином Муратом Гассиевым.

Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:

  • Чемпион - Александр Усик
  1. Тайсон Фьюри
  2. Деонтей Уайлдер
  3. Энтони Джошуа
  4. Чжан Чжилей
  5. Джозеф Паркер
  6. Филип Хргович
  7. Джаред Андерсон
  8. Джо Джойс
  9. Фрэнк Санчес
  10. Отто Валлин

Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда состоится бой Усика и Тайсона .

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