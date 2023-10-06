Усик возглавил рейтинг супертяжелого веса от The Ring
Украинский боксер доминирует в своем дивизионе.
Авторитетное издание The Ring опубликовало новый рейтинг лучших бойцов супертяжелой весовой категории.
Звание чемпиона The Ring сохраняет обладатель поясов WBA, WBO и IBF Александр Усик.
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На первом месте идет чемпион WBC Тайсон Фьюри, вторую строчку занимает Деонтей Уайлдер, а тройку лучших замыкает Энтони Джошуа.
В топ-10 вошел Отто Валлин, который дебютировал в рейтинге лучших супертяжеловесов благодаря своей победе над россиянином Муратом Гассиевым.
Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:
- Чемпион - Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Деонтей Уайлдер
- Энтони Джошуа
- Чжан Чжилей
- Джозеф Паркер
- Филип Хргович
- Джаред Андерсон
- Джо Джойс
- Фрэнк Санчес
- Отто Валлин
Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда состоится бой Усика и Тайсона .
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