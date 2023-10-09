Майк Тайсон назвал единственного супертяжеловеса, который никого не избегает

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о Джо Джойсе.

По словам легендарного боксера, что среди современных супертяжеловесов только Джойс не избегает никаких вызовов.

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"Сейчас все по-другому. Бойцы стали более атлетичными. В супертяжелом дивизионе есть боксеры отличного качества, но им просто необходимо драться друг с другом. Во многих случаях поединки этих супертяжеловесов срываются. Они должны драться друг с другом!

Посмотрите на Джо Джойса. Он дерется со всеми. Я знаю, что его победили дважды, но он дерется. Остальные парни не бьются со всеми, чтобы увидеть, кто они. Им следует драться друг с другом по два или, возможно, даже три раза. Просто, черт побери, деритесь!", - приводит слова Тайсона Boxing Social.

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