"Один из самых легких боев": Томми Фьюри сделал дерзкий прогноз на бой Усик - Фьюри

Перспективный британский боксер Томми Фьюри высказался о поединке старшего брата Тайсона и Александра Усика.

По словам спортсмена, он уверен, что "Цыганский король" победит украинца.

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"Этот бой будет одним из самых легких для Тайсона. Я искренне в это верю. Я не считаю, что Усик хорошо показал себя после перехода в супертяжелый вес. Все доставили ему проблемы: Даниэль Дюбуа, Дерек Чисора, Чазз Уизерспун. Все его бои были тяжелыми.

Тайсон - лучший в мире, он лучший среди всех, кто когда-либо дрался. Вы увидите бой хорошего большого парня против хорошего маленького парня", - сказал Томми Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал единственный способ, как Усик может победить Тайсона.

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