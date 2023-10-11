"Один из самых легких боев": Томми Фьюри сделал дерзкий прогноз на бой Усик - Фьюри
Перспективный британский боксер Томми Фьюри высказался о поединке старшего брата Тайсона и Александра Усика.
По словам спортсмена, он уверен, что "Цыганский король" победит украинца.
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"Этот бой будет одним из самых легких для Тайсона. Я искренне в это верю. Я не считаю, что Усик хорошо показал себя после перехода в супертяжелый вес. Все доставили ему проблемы: Даниэль Дюбуа, Дерек Чисора, Чазз Уизерспун. Все его бои были тяжелыми.
Тайсон - лучший в мире, он лучший среди всех, кто когда-либо дрался. Вы увидите бой хорошего большого парня против хорошего маленького парня", - сказал Томми Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал единственный способ, как Усик может победить Тайсона.
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