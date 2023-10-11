iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Один из самых легких боев": Томми Фьюри сделал дерзкий прогноз на бой Усик - Фьюри

Младший брат уверен в победе "Цыганского короля".
Сегодня, 10:00
Тайсон и Томми Фьюри / Instagram
Тайсон и Томми Фьюри / Instagram

Перспективный британский боксер Томми Фьюри высказался о поединке старшего брата Тайсона и Александра Усика.

По словам спортсмена, он уверен, что "Цыганский король" победит украинца.

Читай также: "Абсолютная глава ждет": Усик показал свой путь в боксе

"Этот бой будет одним из самых легких для Тайсона. Я искренне в это верю. Я не считаю, что Усик хорошо показал себя после перехода в супертяжелый вес. Все доставили ему проблемы: Даниэль Дюбуа, Дерек Чисора, Чазз Уизерспун. Все его бои были тяжелыми.

Тайсон - лучший в мире, он лучший среди всех, кто когда-либо дрался. Вы увидите бой хорошего большого парня против хорошего маленького парня", - сказал Томми Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал единственный способ, как Усик может победить Тайсона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Я не был впечатлен": тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Я не был впечатлен": тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Фьюри
"Абсолютная глава ждет": Усик показал свой путь в боксе "Абсолютная глава ждет": Усик показал свой путь в боксе
Тренер конголезского боксера сделал смелый прогноз на возможный бой с Усиком Тренер конголезского боксера сделал смелый прогноз на возможный бой с Усиком
"Будем в роли фаворита": Назарина - о предстоящих матчах сборной Украины в отборе Евро-2024 "Будем в роли фаворита": Назарина - о предстоящих матчах сборной Украины в отборе Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202412:54
"Будем в роли фаворита": Назарина - о предстоящих матчах сборной Украины в отборе Евро-2024
Бокс12:36
Стало известно, когда Черкашин проведет следующий бой
Евро-202412:11
"Качественная команда с хорошими игроками": Сваток оценил будущего соперника сборной Украины
Бокс12:10
Майк Тайсон назвал лучшего супертяжеловеса в мире
Теннис11:44
Калинина расправилась с россиянкой на турнире в Чжэнчжоу
Бокс11:30
"Я не был впечатлен": тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Украина11:28
Почти 6 миллиардов гривен: Шахтер отчитался о доходах за прошлый сезон
Европа11:05
Лунин выбрал надежное авто, Беллингем и Куртуа взяли самый дорогой вариант - Реал получил подарки от спонсора
Украина10:48
Динамо может возобновить интерес к защитнику румынского клуба - источник
Теннис10:30
Цуренко сыграет с Векич на турнире в Чжэнчжоу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK