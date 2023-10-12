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"Опасен для его репутации": Известный тренер опасается, что Фьюри может сорвать бой с Усиком

Специалист сомневается, что британец полностью готов выйти в ринг.
Сегодня, 07:32
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Шейн Макгиган, бывший тренер Даниэля Дюбуа, не уверен в абсолютной готовности обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри подраться с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, только большие деньги могут окончательно убедить британца.

"Я опасаюсь только того, что человеком, который задерживает этот бой, является Фьюри. У него потрясающее резюме. Он поехал в Германию и победил Кличко, поехал в Америку, где ему еще в первом бою должны были отдать победу над Уайлдером, а потом он дважды его нокаутировал. У него было несколько домашних выступлений. Фьюри действительно знает, насколько этот бой опасен для него и его репутации. Со своим резюме он мог бы завершить карьеру в статусе великого бойца".

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"Энтони Джошуа и Эдди Хирн думали, что Усик будет непростым и неудобным, но габариты все решат. Они не решили. С Даниэлем Дюбуа Усику тоже было вполне комфортно. Ему комфортнее драться с супертяжеловесами, потому что он может использовать скорость.

Фьюри всегда пользовался скоростью. Он большой, но у него быстрые руки и ноги как для крупного парня. Тайсон знает свой бокс. Он знает, что делает хорошо и кто должен стоять перед ним, чтобы он себя здорово показал. Я не думаю, что Усик - тот оппонент, напротив которого ему комфортно стоять. Но если будет достаточно денег, то я считаю, что этот бой должен состояться", - сказал Маккиган в комментарии Boxing Social.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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