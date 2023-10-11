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"Я не был впечатлен": тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Малик Скотт разочаровался поединком украинца с Дюбуа.
Сегодня, 11:30
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри против Александра Усика.

По словам Скотта, сейчас британец является фаворитом противостояния.

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"Раньше думал, что в этом бою 50 на 50, но теперь я отдаю предпочтение Фьюри - 70 на 30. Учитывая, как Усик выглядел в поединке против Дюбуа, я был не особо впечатлен его выступлением.

Александр хорошо себя показал, я знаю, что он может сделать. Мне понравился Усик, который дважды дрался с Энтони Джошуа. Ему нужны такие бои с равными шансами. Прямо сейчас мы отдаем предпочтение Фьюри. Но я уверен, что через четыре недели мы назовем фаворитом Усика", - приводит слова Скотта Boxing Social.

Напомним, украинец победил Дюбуа техническом нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал единственный способ, как Усик может победить Тайсона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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