Логан Пол одержал победу в скандальном поединке, завершившемся массовой дракой
Американский блогер Логан Пол провел боксерский поединок против соотечественника, бывшего бойца ММА и спарринг-партнера Конора Макгрегора Диллона Дениса.
Бой прошел в рамках боксерского шоу в английском Манчестере и завершился скандалом.
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Пол на протяжении поединка был активнее, а его соперник действовал вторым номером. В одном из эпизодов Денис улегся на настил ринга, предложив оппоненту поработать в партере.
Развязка противостояния наступила за несколько секунд до конца шестого раунда. Денис хотел применить удушающий прием из ММА, Пол уложил его на канвас и нанес удар, а тот попытался ударить соперника ногой. Денис поднялся и побежал за Полом, после чего в ринге появились представители обеих команд и завязалась массовая драка.
MAYHEM BREAKS OUT AT THE END OF THE FIGHT— Danny (@dantheboxingman) October 14, 2023
😂😂😂😂#Boxing #Misfits
💀💀💀💀💀💀🥊🥊
pic.twitter.com/0svPIZVKvX
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В итоге судьи дисквалифицировали Дениса, а победа досталась Полу.
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