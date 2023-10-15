Логан Пол намерен провести боксерский бой с Макгрегором

Блогер Логан Пол заявил, что намерен провести боксерский поединок с бывшим двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором.

"Эй, Конор, ты это видел? Я взял твоего ублюдка, посадил на поводок и повел на прогулку. Кто теперь настоящий боец, братан?

Честно говоря, бокс – это хобби для меня. Моя настоящая мечта – стать суперзвездой WWE, поэтому я вернусь туда. Там есть несколько чемпионатов, которые я хочу выиграть. Я кое-что присмотрел. Я американский мальчик, и я хочу этот титул взять в США. Рэй Мистерио, я уже обыграл тебя один раз, брат, и я будут там снова. Вперед!"

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"Я не исключаю, что снова выйду на ринг, если Конор Макгрегор захочет защитить своего сучонка. Тогда я подерусь с ним прямо здесь. Где это маленький лепрекон? Где ты, Конор? Он бросил Диллона", – заявил Пол в интервью MMA Fighting.

Напомним, Макгрегор провел всего один бой в боксе, проиграв его Флойду Мэйвезеру.

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