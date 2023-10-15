Алимханулы одержал досрочную победу над Гуалтьери, объединив пояса в среднем весе

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 KO) одержал досрочную победу в объединительном поединке с обладателем пояса IBF немцом Винченцо Гуалтьери (21-1-1, 7 KO).

Бой состоялся на арене Fort Bend Epicenter в Розенберге, штат Техас, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

В пятом раунде Алимханулы сумел потрясти соперника апперкотом, но Гуалтьери все же устоял. Тем не менее в следующей трехминутке казахстанский боец продолжил наращивать преимущество, был точнее, а немец слишком много пропускал. Пришлось вмещаться рефери, который остановил бой.

Таким образом, Алимханулы одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде, защитил титул WBO и завладел поясом IBF.

Источник видео: MEGOGO

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