"Огромная разница между ними": Тренер Уайлдера сравнил Фьюри и Усика
Малик Скотт, тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, сравнил обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, вспомнив спарринги с ними.
Американский специалист выделил главные качества двух будущих соперников в поединке за звание абсолюта в дивизионе.
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"Огромная разница между ними. Тайсон, с которым я боксировал - это мой любимый Тайсон. Он неуловимый, быстрый, отличная задняя нога, правильное положение рук, он не дает возможности ударить себя.
Когда я боксировал с Усиком, у него был лучший баланс для нанесения ударов. Он напоминал мне Ломаченко, только тяжеловеса", - приводит слова Скотта Boxing Social.
Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.
Ранее Усик рассказал, что ему поможет победить Фьюри.
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