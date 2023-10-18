"Я ненавижу это для Деонтея": тренер Уайлдера высказался о стиле Виталия Кличко

Малик Скотт, тренер американского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, считает, что его подопечный не должен драться с такими боксерами, у которых стиль Виталия Кличко.

Специалист считает, что стиль украинца очень неудобный для "Бронзового бомбардировщика".

Читай также: "Огромная разница между ними": Тренер Уайлдера сравнил Фьюри и Усика

"Как по мне, боксеры чрезвычайно чувствительны. Из-за этого тебе необходимо осторожно выбирать, на какого бойца ставить в поединке. Я могу безгранично любить тебя. Я люблю Уайлдера. Деонтей - это мое сердце, мой брат.

Но я ненавижу стиль Виталия Кличко для него. Я совершенно ненавижу этот стиль для Деонтея. Но разве это значит, что он мне больше не брат?" - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее стали известны потенциальные соперники Уайлдера после срыва боя с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!