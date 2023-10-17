Стали известны потенциальные соперники Уайлдера после срыва боя с Джошуа

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о будущем своего подопечного.

По словам специалиста, "Бронзовый бомбардировщик" может сразиться с Энди Руисом или Чжаном Чжилеем.

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"Я надеюсь, что Деонтей подерется с Руисом. Энди - топовый супертяжеловес, так что любой топ, включая его, - это однозначно вариант. Мы можем провести бой с Руисом.

Кто еще остается? Есть Усик, но он подерется с Фьюри. Я не против увидеть бой Деонтея против Чжана Чжилея, который только недавно победил Джо Джойса. Он оказался в том положении, чтобы стать для нас вариантом. И я бы хотел, чтобы этот поединок состоялся на родине Чжилея. Кто еще остается на самом деле? Среди топов все уже заняты. Как я слышал, Джошуа может подраться с Филипом Хрговичем", - приводит слова тренера Boxing Social.

Напомним, промоутер Джошуа озвучил новые сроки проведения боя с Уайлдером.

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