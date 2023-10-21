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Прогрейс назвал условие для боя с Дэвисом

Американец высказался о статусе потенциального поединка.
Сегодня, 18:05
Реджис Прогрейс / The Guardian
Реджис Прогрейс / The Guardian

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогре высказался о потенциальном поединке со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом.

По словам американца, он готов выйти в ринг с соотечественником, но только в лимите первого полусреднего веса.

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"Нет никакого промежуточного веса. Мы будем драться в 140 фунтах. Я неоднократно говорил, что хочу быть похожим на Хаглера в своем дивизионе. Нет, мы не будем драться в промежуточном весе. Только 140 фунтов. Вот и все.

Считаю ли я поединок против Танка самым большим из возможных? Конечно. Все выбирают лицо бокса между Дэвисом и Канело. Вероятно, это будет самый большой бой. В одни ряд еще можно поставить Райана Гарсию и Теофимо Лопеса", - приводит слова Прогрейса Boxing News 24.

Ранее промоутер сообщил, с кем подерется победитель боя Хэйни - Прогрейс.

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