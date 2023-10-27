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"У него есть все необходимое": Боксер, "нокаутировавший" Усика, сделал прогноз на бой с Фьюри

Спарринг-партнер украинца и британца видит очевидного фаворита поединка за звание абсолюта.
Сегодня, 13:12
Баколе с Усиком и Фьюри / Boxing Social
Баколе с Усиком и Фьюри / Boxing Social

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе поделился мыслями о бое между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Спарринг-партнер обоих боксеров, который утверждал, что нокаутировал украинца во время тренировок, выразил уверенность, что "Цыганский король" может взять верх в этом противостоянии любым способом.

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"Я думаю, что Тайсон слишком хорош. У него есть все необходимое, чтобы остановить Усика. Он способен победить как по очкам, так и нокаутом. Я считаю, что Тайсон победит.

Я не думаю, что Усик выиграет этот бой. Тайсон двигается не так, как Энтони Джошуа. У него есть все необходимое, он хорошо двигается, обладает фантастическими кондициями. Я не вижу победы Усика в этом поединке", - приводит слова Баколе Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Баколе помогал Фьюри готовиться к бою с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Мартин Баколе

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