Фьюри отреагировал на слухи о том, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал информацию о том, что Мартин Баколе отправил в нокаут обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика во время их спарринга.

По мнению британца, Мартин вполне мог это сделать, ведь он сам тренировался с ним.

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"Я могу поверить в это. Баколе - большой гигант, он умеет бить. Мартин - очень хороший боец. Супертяжелый вес - это супертяжелый вес", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее британец пригрозил Усику компроматом.

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