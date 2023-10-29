Фьюри - о Нганну: Он дал мне один из самых тяжелых боев за последние десять лет

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри прокомментировал победу над Фрэнсисом Нганну.

"Это точно не было в сценарии. Фрэнсис отличный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неудобный мужик и имеет хороший удар, очень уважаю его.

Он был очень неудобным, не выходил вперед и ждал, пока я выкину удар. Он дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет".

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"Он поймал мой затылок, когда был нокдаун. Я поднялся и вернулся к своему боксу. Не знаю, как это был близкий поединок. Я одержал победу", - сказал Фьюри в интервью The Athletic.

Напомним, судьи раздельным решением присудили победу британцу.

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