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Промоутер Джошуа назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Эдди Хирн отметил факторы победы британца над камерунцем.
Сегодня, 09:05
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о бое чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам функционера, украинский боксер будет большим фаворитом поединка за абсолютное чемпионство.

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"Когда Фьюри и Нганну сходились в клинче, как вы и могли ожидать, за счет габаритов и силы Фрэнсис практически швырял его, словно тряпичную куклу. Но вы должны понимать, что Фьюри, вероятно, был недостаточно мотивирован и подготовлен.

Давайте ничего не отнимать у Нганну, но, пожалуй, это нанесет психологический удар по Фьюри. Сейчас Усик будет большим фаворитом в бою с ним. В этом поединке вы увидите более сильную версию Тайсона Фьюри. Когда ты делаешь глупые вещи вроде боя против парня из UFC, и он дает тебе сдачи, то это влияет на твое наследие", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, бой Усика и Фьюри перенесен на февраль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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