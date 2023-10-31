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Тренер Уайлдера снова поменял мнение насчет победителя боя Усик - Фьюри

Малик Скотт все никак не определится, кто же должен стать триумфатором чемпионского поединка украинца и британца.
Сегодня, 21:21
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, решил предсказать исход будущего поединка за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По его словам, изначально он делал ставку на украинца, но его бой против Даниэля Дюбуа пошатнул веру тренера в Александра. Однако недавнее противостояние Фьюри и Фрэнсиса Нганну вновь заставило его считать фаворитом именно Усика.

"Я всегда ставил на Усика, пока не увидел его бой с Дюбуа. После этого я сделал свой выбор 70 на 30 в пользу Фьюри. Но, глядя на Тайсона в поединке с Фрэнсисом Нганну, чувак, я даже не знаю, сможет ли он поспевать за работой ног Усика. Я даже не уверен, получится ли у него распознавать и не вестись на его финты", - сказал Скотт в интервью для FightHype.

"Мне казалось, что Фьюри даже не позволит Фрэнсису занять позицию, чтобы нанести мощный удар. Но тот Фьюри, которого я увидел, был уязвимым и растерянным. Против такого Фьюри у любого есть шанс на победу".

Источник: Getty Images

"Он выглядел неуклюжим и сильно отяжелевшим, ему было реально трудно двигаться так, как раньше. Любой, у кого есть какое-то ноу-хау, имеет отличные шансы побить его. И не дай бог, если у соперника будет еще и сильный удар".

"Если бы мне пришлось сделать ставку, то после увиденного я бы поставил на то, что Усик выиграет у Фьюри. Знаете, Усик - юркий и подвижный боксер, и я считаю, что он справился бы с Фрэнсисом куда лучше, чем это получилось у Фьюри".

Ранее Александр Усик похвалил Фрэнсиса Нганну за бой против Тайсона Фьюри, отметив, какую работу проделал камерунский боец смешанных единоборств.

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