"Я не давал ему шансов": Усик оценил выступление Нганну в бою с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями о поединке Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

Украинец признался, что камерунский боец удивил его, ведь показал достойное выступление.

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"Фрэнсис Нганну показал очень хороший бокс. Главное, что он сделал то, что говорил ему его угол. Так часто бывает, когда человеку вообще не дают никаких шансов, он ломает все это и показывает что-то невероятное.

Я тоже давал ему немного шансов. Я не могу представить, как бы я дрался с Фрэнсисом. Невероятно", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

Ранее Тайсон признался, что ничего не помнил после своего нокдауна в бою с Нганну.

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