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"Я ничего не помню": Фьюри объяснил свой нокдаун в бою с Нганну

Британец защитил свою команду.
Сегодня, 21:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с Фрэнсисом Нганну.

По словам британца, он оказался в нокдауне, ведь слишком был уверенным в своих силах.

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"Я ничего не помню. Я просто слишком пожадничал. Я чисто попал по нему двоечкой, а затем набросился на него, чтобы донести еще одну, но он поймал меня на пути. Вот как было. Здесь некого винить. Вините меня. 

Не стоит обвинять тренера или менеджера. Вините меня, если хотите кого-то обвинить. Что было, то было. Это бойцовская игра, а не танцы. Ты выходишь туда и дерешься. Потом уходишь, и тебе за это платят.

Положительный момент в том, что мне заплатили, и я вернусь к своей семье. А дальше мы перейдем к бою за звание абсолютного чемпиона, так что это счастливые дни", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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