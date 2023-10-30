"Я ничего не помню": Фьюри объяснил свой нокдаун в бою с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с Фрэнсисом Нганну.

По словам британца, он оказался в нокдауне, ведь слишком был уверенным в своих силах.

Читай также: Усик признался, что пытался помочь Фьюри после нокдауна от Нганну

"Я ничего не помню. Я просто слишком пожадничал. Я чисто попал по нему двоечкой, а затем набросился на него, чтобы донести еще одну, но он поймал меня на пути. Вот как было. Здесь некого винить. Вините меня.

Не стоит обвинять тренера или менеджера. Вините меня, если хотите кого-то обвинить. Что было, то было. Это бойцовская игра, а не танцы. Ты выходишь туда и дерешься. Потом уходишь, и тебе за это платят.

Положительный момент в том, что мне заплатили, и я вернусь к своей семье. А дальше мы перейдем к бою за звание абсолютного чемпиона, так что это счастливые дни", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!