Промоутер Джошуа выразил готовность устроить бой с Нганну, назвав конкретную дату

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, не против устроить своему подопечному бой против недавнего соперника Тайсона Фьюри Фрэнсиса Нганну.

По его словам, он готов 23 декабря организовать своему клиенту встречу в ринге с камерунцем, который дебютировал в боксе со спорного поражения от "Цыганского короля".

Читай также: "Он отправит его на покой": Хирн хочет устроить бой Джошуа - Фьюри

"Мы бы провели этот бой 23 декабря. Без проблем. Мы все равно рассматриваем эту дату для Джошуа. Поэтому, возможно, я обращусь к его команде и просто скажу: "Слушайте, если вам нужен соперник для Фрэнсиса Нганну, Эй Джей готов на 23 декабря". Вообще без проблем.

Наш план перед прошлой субботой заключался в том, чтобы провести поединок в декабре или январе и после подраться с Деонтеем Уайлдером. Мы до сих пор это планируем. Но сегодня я обратился к команде Нганну, чтобы сказать: "Если мы входим в ваши планы, дайте мне знать. Если нет, не беспокойтесь об этом, мы просто продолжим делать то, что планировали".

Я даже не говорил с Эй Джеем о бое с Нганну. Но мой совет - принять его сразу же", - сказал Хирн в комментарии BoxingNews+.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер обратился к Энтони Джошуа, призвав устроить поединок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!