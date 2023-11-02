"Он отправит его на покой": Хирн хочет устроить бой Джошуа - Фьюри

При этом "Цыганский король" сначала должен встретиться на одном ринге с Александром Усиком.

Недавний бой с Фрэнсисом Нганну пошатнул веру некоторых людей в неуязвимость Тайсона Фьюри.

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, заявил о необходимости проведения поединка между его клиентом и чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.

"Я говорю вам, и я говорю это всем своим сердцем, а теперь еще и мозгом: Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри в любой день недели, он нокаутирует его, что у того искры посыпятся", - заявил Хирн в интервью для IFL TV.

"Мы все видели в субботу вечером, мы знаем слабые места: это (показывает на голову) и это (показывает на подбородок) уже не те, что были раньше".

"Устройте бой Эй Джея против Фьюри. Вы должны устроить бой Эй Джея, он не может уйти из бокса, не сразившись с Энтони Джошуа. (Обращаясь к Фьюри) Но он сделает всю работу за тебя, потому что отправит тебя на покой, я тебе это обещаю".

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Однако для того, чтобы организовать этот бой, Тайсон Фьюри для начала должен сразиться с Александром Усиком - бой британца и украинца запланирован на 23 декабря.

Ранее Эдди Хирн определил для себя фаворита будущего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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